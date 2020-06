Natura in posa in mostra allo spazio Big Santa Marta di Milano

Lo Spazio Big Santa Marta, in Via Santa Marta 10 a Milano, dalle 10.30 alle 18, fino il 30 settembre ospita una mostra di Natura in Posa barocca. Si tratta di venti dipinti realizzati a cavallo tra il XVII e il XVIII Secolo per immortalare la peritura bellezza di frutta e fiori. Le Nature Morte, che decoravano sale e saloni di palazzi aristocratici e borghesi, erano realizzate non solo da pittori specializzati in questo genere, ma anche da altri artisti celebri per ritratti o soggetti religiosi, come nel caso del genovese Bernardo Strozzi. Tra le tante opere, degna di nota è l’importante coppia realizzata dal romano Agostino Verrocchi, pittore considerato l’anello evolutivo tra il maestro di Hartford e Caravaggio, già esposta come inedita presso la Galleria Borghese a Roma nella mostra “L’Origine della Natura Morta in Italia”.

Di grande qualità, di Simone del Tintore, è la tela raffigurante frutta e ortaggi, non più in posa in una cucina, bensì dipinti in ordine sparso. Si tratta di un’opera singolare che trasmette movimento e senso della natura, ben diversa dal quella elegante e rigorosa di Bernardo Strozzi. Nella tela presentata troviamo veraci verdure della dispensa accanto ad un fragile vaso con un delicato e pallido bouquet di rose selvatiche. Questa importante opera è stata recentemente esposta alle gallerie Barberini/Corsini a Roma nella mostra “L’enigma del reale.”. Con tanti altri capolavori di Angelo Maria Rossi, Todeschini, Cittadini, Vincenzino e Petrazzi. lo spazio BIG Santa Marta offre al pubblico la possibilità di avvicinarsi a un genere pittorico ancora molto da rivalutare e scoprire.