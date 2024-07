Navalny, Sala: memoriale avrà a Milano collocazione degna

ANPI Milano ha chiesto di spostare il memoriale dedicato ad Aleksej Navalny dalla loggia dei Mercanti, affianco a piazza del Duomo, per timore di atti vandalici. Il comune, conferma il sindaco Giuseppe Sala, si sta muovendo per un altro luogo. "Me ne ha parlato ieri Sacchi - ha detto il primo cittadino o a margine del consiglio metropolitano -, si sta pensando a delle soluzioni", infatti l'assessore alla Cultura "ci sta riflettendo per capire cosa si puo' fare" perche' "abbiamo a Milano un grande rispetto per la storia personale di Navalny, quindi dobbiamo dare una collocazione degna che non deve essere fatta di corsa, per cui ho chiesto a Sacchi di pensarci per trovare una soluzione definitiva".