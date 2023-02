'Ndrangheta, ad aprile il processo al clan Maiolo

Si aprirà ad aprile a Milano il processo con rito abbreviato per Cosimo Maiolo, il presunto boss della locale di Pioltello, nel Milanese, e tra gli altri, per i suoi tre figli, Salvatore, Antonio e Omar, per il fratello di dieci anni più giovane, Damiano e per il nipote Giovanni.

Associazione per delinquere di stampo mafioso, coercizione elettorale, traffico di droga, tentata estorsione, tentato omicidio

Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere di stampo mafioso, coercizione elettorale, traffico di droga, tentata estorsione, tentato omicidio e altri reati tutti aggravati dal metodo mafioso. Gli imputati, in tutto una decina, sono stati arrestati lo scorso dicembre nell'ambito di una indagine coordinata dal pm della Dda Paolo Storari e condotta dalla Polizia di Stato.