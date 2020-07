'Ndrangheta, arrestato consigliere comunale di Busto Arsizio

Paolo Efrem, consigliere comunale a Busto Arsizio, è stato arrestato assieme a quattro altre persone dal Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta del pm di Milano Silvia Bonardi su infiltrazioni della 'ndrangheta nel settore dei rifiuti. Il consigliere e' finito in carcere per emissione di false fatture con l'aggravante dell'agevolazione delle cosche.

Secondo l'ipotesi investigativa le fatture emesse per presunte consulenze servivano a coprire il giro di denaro derivante dal trattamento dei rifiuti mentre gli introiti erano destinati ai clan. E' stato anche provato che parte del denaro serviva per pagare i viaggi degli affiliati al clan dalla Calabria a Novara per far visita ad un altro presunto boss dell'organizzazione, detenuto in regime di carcere duro nella cittadina piemontese. Dalll'ordinanza della gip Sara Cipolla su richiesta della pm Silvia Bonardi e' stato raggiunto in carcere anche uno dei vertici della locale di Lonate Pozzolo-Legnano-Ferno, Vincenzo Rispoli, che si trova ad Opera al 41 bis. In questa operazione sono stati arrestati anche il figlio e il genero.