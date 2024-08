Ndrangheta: Corte Conti Lombardia condanna ex manager sanità

Per l'ex direttore sanitario della Asl di Pavia Carlo Antonio Chiriaco, che fu arrestato nel luglio del 2010 in una tranche della maxi inchiesta 'Infinito' contro la 'ndrangheta in Lombardia e poi condannato in via definitiva a 12 anni, è arrivata ora, in relazione ad un altro processo per fatti, sempre di 14 anni fa, di presunta turbativa e corruzione, anche aggravata dall'aver agevolato le cosche, una condanna da parte della Corte dei Conti della Lombardia. Chiriaco, infatti, dovrà risarcire "in solido", assieme all'ex direttore amministrativo dell'ospedale San Paolo di Milano, Pier Luigi Sbardolini, 40mila euro di danni "all'immagine" all'Azienda socio sanitaria Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo, come stabilito dai giudici contabili Tenore-Vinciguerra-Grasso. La vicenda al centro del processo penale riguardava, come si legge, una "gara di appalto inerente ai servizi infermieristici presso la casa di reclusione di Milano Opera indetta dall'azienda ospedaliera San Paolo ed aggiudicata provvisoriamente al Consorzio Fatebenefratelli".