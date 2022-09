Ndrangheta, la difesa di Franco Terlizzi: “Chiediamo scarcerazione”

Esce dal carcere di Monza e va ai domiciliari Franco Terlizzi, ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei Famosi arrestato tre giorni fa nell'inchiesta milanese che ha portato in carcere anche Davide Flachi, figlio dello storico boss della 'ndrangheta Pepe' Flachi. Lo ha deciso il gip di Monza Silvia Pansini accogliendo le istanze dei difensori, gli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea.

Accolte le richiestre della difesa

Ha contestato sia il provvedimento di fermo che la richiesta di custodia cautelare, chiedendo la scarcerazione, la difesa di Franco Terlizzi, ex pugile ed ex 'naufrago' dell'Isola dei Famosi finito in carcere tre giorni fa, assieme ad altre 12 persone, tra cui Davide Flachi, a capo di una presunta associazione per delinquere che sarebbe risorta sulle ceneri di quella guidata dal padre Pepeè, storico boss della 'ndrangheta del quartiere milanese Comasina.

Terlizzi si è avvalso della facoltà di non rispondere

Come riporta l'ANSA, Terlizzi, interrogato per rogatoria dal gip di Monza Silvia Pansini, perché fermato a Cologno Monzese, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto sapere, assistito dal legale Marcello Perillo che lo difende con l'avvocato Antonino Crea, che nel corso del procedimento, davanti ai pm milanesi, chiarira' tutto ed e' pronto a "combattere" per dimostrare la sua innocenza.

La difesa dell'ex pugile: "Manca il pericolo di fuga"

L'avvocato Perillo nell'udienza di convalida ha fatto notare che non c'era alcun motivo di arrivare al fermo, perche' "manca il pericolo di fuga" e non ci sono nemmeno le esigenze cautelari per applicare la misura, perche' tra quelle segnalate dai pm ci sono la disponibilita' di armi e droga da parte del gruppo. Contestazioni che non riguardano Terlizzi.

La Dda di Milano ha chiesto il carcere per lui per l'accusa di associazione per delinquere

La Dda di Milano ha chiesto il carcere per lui per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative su incidenti d'auto. E' accusato anche di intestazione fittizia perche' sarebbe stato il presunto "prestanome" di Flachi gestendo la sua carrozzeria. Quest'ultima, ha chiarito la difesa, e' stata sequestrata e non c'e' pericolo di reiterazione del reato. Nel prossime ora il gip di Monza decidera' su convalida e eventuale misura cautelare. Provvedimento che dovra' essere valutato, poi, dal gip di Milano Livio Cristofano, che nel frattempo nel pomeriggio decidera' sugli altri, tra cui Flachi che interrogato ieri ha scelto il silenzio.