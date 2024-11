'Ndrangheta: a Milano sequestro da 3 milioni a Pasquale Puglia, uomo del clan Melluso

A Milano, le forze della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, ordinato dal Tribunale di Milano-Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, nei confronti di Pasquale Puglia, figura chiave del clan Melluso. Già condannato in primo grado dal Tribunale di Catanzaro per associazione mafiosa, Puglia è ora imputato per riciclaggio e reati tributari aggravati, finalizzati a favorire un’organizzazione di stampo mafioso. Gli investigatori della Dda, insieme al Nucleo Pef-Gico di Milano e alla Compagnia di Gorgonzola, hanno portato alla luce un complesso sistema di reati fiscali e di somministrazione illecita di manodopera, con proventi che sarebbero stati destinati a una cosca della ‘Ndrangheta, legata a Puglia da stretti rapporti familiari.

Patrimonio illecito e tenore di vita ingiustificato

L’indagine ha svelato una netta sproporzione tra i redditi dichiarati da Puglia e il suo stile di vita. Sono stati individuati numerosi immobili situati tra Milano e provincia, oltre a ingenti somme depositate su conti correnti, tutti beni ritenuti incompatibili con le risorse economiche ufficialmente disponibili al suo nucleo familiare. Il totale dei beni sequestrati ammonta a oltre 3milioni di euro, evidenziando come il patrimonio accumulato provenisse da attività illecite, secondo quanto emerso dalle indagini condotte ai sensi del Codice Antimafia.