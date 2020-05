Nel cuore del Teatro alla Scala con Google Arts&Culture. VIDEO

Nel cuore del Teatro alla Scala con Google Arts&Culture

Un'occasione unica per prendere posto in prima fila al Teatro alla Scala di Milano... direttamente da casa. Il Teatro mette infatti a disposizione i suoi tesori più preziosi su Google Arts & Culture per il pubblico di tutto il mondo dopo aver dovuto chiudere i battenti a causa delle restrizioni Covid-19. QUI IL LINK

Diverse le sezioni: tra le più interessanti il video con un concertato dal “Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi. una storia di unità e resilienza che ben si adatta a questo momento storico, realizzato con il contributo di 92 artisti, 6 solisti, 26 coristi e 60 strumentisti provenienti da cinque Paesi che si sono “ritrovati" virtualmente per creare la prima performance operistica della Scala eseguita in quarantena.

Tramite Google Arts & Culture e a Street View si potrà visitare la ricca collezione online del teatro, sarà possibile salire virtualmente sul palcoscenico, assistere a un balletto da palco reale, curiosare nel laboratorio industriale dove gli artigiani realizzano i palcoscenici, i costumi, gli oggetti di scena di cui sarà possibile ammirare i più piccoli particolari. Disponibile anche un archivio di ben 259mila immagini digitalizzate, con pezzi storici come una rara edizione manoscritta dello spartito della Turandot, il primo libretto del Nabucco di Verdi, le opere realizzate per gli allestimenti da artisti quali Giorgio De Chirico o David Hockney.