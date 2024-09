NeN torna in TV col nuovo spot “NeeeN”

NeN, la prima Enertech in Italia parte del Gruppo A2A, torna in TV col nuovo spot "NeeeN” e una creatività che sceglie l'animazione per raccontare la serenità che deriva dal conoscere in anticipo l’importo delle proprie bollette. Seguendo il racconto delle campagne precedenti, il video ricorda inoltre l’elemento che caratterizza l'offerta della società: rata fissa calcolata sul consumo reale. Protagonista del video è Quadrello, un personaggio animato - simbolico cliente di NeN - che raggiunge facilmente la "pace interiore" perché conosce il valore della sua prossima bolletta ed è informato su come utilizzare al meglio l’energia per i propri consumi. La sua tranquillità si esprime nel mantra “NeeeN”, ripetuto più volte all'inizio della clip prima dell’offerta commerciale, che rappresenta anche una breve pausa di relax dal rumore televisivo.







Bloccare il prezzo della materia prima energia

La calma di Quadrello viene inoltre mostrata graficamente con un cambio di aspetto, da un quadrato spigoloso ad un'armoniosa forma sferica. In una seconda versione dello spot è inoltre previsto un dettaglio sull’offerta “Dieci” di NeN, che permette a chi la sceglie di bloccare il prezzo della materia prima energia per 10 anni, e garantisce - come le altre proposte della società - di avere elettricità proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Il lancio sugli schermi è stato preceduto da due giorni di teasing sui canali social, con Quadrello che invitava a staccarsi dagli schermi, rilassarsi e godersi la serenità del fine settimana. La nuova campagna è stata realizzata dallo studio propp di Pierluigi Anselmi, Pietro Buffa e Alessandro Busseni, in collaborazione con NeN. La sinergia con una realtà giovane, specializzata in visual design e animazione, ha reso possibile avvicinare il racconto per la TV all’immaginario visivo di NeN già noto nel mondo digitale. “NeeeN” è on air da domenica 22 settembre sulle principali emittenti televisive nazionali con un flight di 3 settimane seguito da videostrategy. La pianificazione è a cura di Essence Mediacom, il centro media di GroupM.