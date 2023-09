Neonato senza vita in un cassonetto: i funerali a Milano

Il 28 aprile scorso il corpo senza vita di un neonato era stato trovato in un cassonetto di raccolta vestiario in via Botticelli, zona Città Studi. Solo adesso si celebreranno i suoi funerali. Lo comunica con una nota il Comune di Milano la cerimonia di sepoltura avverrà mercoledì 13 settembre alle 10 presso il campo bambini del Cimitero di Bruzzano.

Sepoltura del neonato a Milano: momento di cordoglio aperto alla cittadinanza

Al termine di accertamenti da parte dell’Istituto di Medicina Legale, l’Autorità giudiziaria ha rilasciato il permesso al seppellimento. La cerimonia, cui prenderà parte l’assessora ai Servizi civici del Comune di Milano Gaia Romani che deporrà un omaggio floreale a nome di tutta l’Amministrazione comunale, è aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare al momento di cordoglio.