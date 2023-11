"Nessuno deve essere lasciato indietro": una panchina blu a Milano

Martedì 28 novembre l’ associazione “Portami per mano” onlus che si occupa di favorire l’inclusione sociale ed il sostegno educativo volto a migliorare la qualità della vita nelle famiglie e dei minori affetti dal disturbo dello spettro autistico (disabilità, marginalità e sofferenza psichica, soprattutto dei minori affetti da disturbo dello spettro autistico) ed ad indirizzarli in percorsi riabilitativi e psico-sociali attraverso varie attività e, l’associazione Amici della Guastalla protocolleranno alle ore 11.30 una Mozione Popolare (proposta di Mozione presentata da più di 100 cittadini) perché sia realizzata una panchina blu presso i Giardini della Guastalla a Milano e per consegnarne poi una copia all’ Assessore Lorenzo Pacini ed al consigliere di Forza Italia Giampaolo Berni Ferretti.

Autismo: "Non lasciamo indietro nessuno"

Una panchina blu per permettere alla città di incominciare a superare la disattenzione e l’ indifferenza. “Non lasciamo indietro nessuno (diceva a questo consiglio in aula l’avvocato Berni Ferretti poco tempo fa): un bambino affetto da problemi legati allo spettro dell’autismo può apprendere ed ha concrete opportunità di integrarsi nel tessuto sociale come parte attiva e preziosa. Una panchina contro l’ignoranza, l’indifferenza e la distrazione.