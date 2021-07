Neutalia, presentato CDA e piano industriale

Crescita del territorio, integrazione industriale, valorizzazione del dialogo con i cittadini e gli stakeholder, nel nome dell’innovazione e della trasparenza. Questi i principi alla base della strategia di NEUTALIA, che ha presentato le linee guida del nuovo piano industriale e il CDA nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, 19 luglio, presso il teatro LUX di Busto Arsizio.

“NEUTALIA nasce per aiutare il territorio del bustese e dell’alto milanese a entrare nell’economia circolare da protagonisti, mettendo in sinergia i valori importanti che oggi sono espressi dai soci, commenta Michele Falcone, presidente di NEUTALIA. L’impianto di Borsano, l’esperienza e le professionalità di tutti coloro che ogni giorno vi lavorano sono risorse preziose che vanno valorizzate, per contribuire al rilancio del territorio nella prospettiva della transizione green tracciata dal Governo”.

“NEUTALIA nasce grazie alla sinergia di tre aziende pubbliche che hanno un'unica finalità: garantire il miglior servizio per i cittadini, Giampiero Reguzzoni, amministratore unico di AGESP S.p.A. La nuova società benefit poggia su basi solide e crescerà con una prospettiva di ampio respiro, garantendo una tariffa stabile per tutti gli utenti del territorio”.

“Il territorio e le amministrazioni pubbliche hanno fatto una scelta importantissima verso l’integrazione industriale, nell’interesse dei cittadini, ha spiegato Valerio Menaldi, amministratore unico del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. Il piano industriale guarda al lungo periodo per sviluppare, adottare e inserire nuove tecnologie e nuovi processi, attraverso una gestione totalmente pubblica”.

“Abbiamo l’ambizione di trasformare un impianto che oggi è solo un inceneritore in un polo di economia circolare, integrando servizio idrico e gestione ambientale, ha commentato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP. Si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma, che mira a far evolvere NEUTALIA verso la carbon neutrality”.

NEUTALIA è la prima (e unica sul territorio nazionale) società benefit nei servizi pubblici nata per gestire l’impianto di Borsano. E’ costituita da AGESP S.p.A., gestore del servizio di Igiene Ambientale nel Comune Busto Arsizio, Gruppo AMGA S.p.A, azienda che fornisce servizi di pubblica utilità ai Comuni dell’Alto Milanese e del Magentino e Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

La nuova società, interamente pubblica, rappresenta un’importante iniziativa di integrazione industriale e territoriale, come ben rappresentato dal suo logo: due foglie, una verde che simboleggia l’energia dei rifiuti e una blu, che rappresenta l’acqua del servizio idrico, affiancato dal nome NEUTALIA, che intende indicare il concetto di azzeramento delle emissioni e del territorio del nostro Paese.

NEUTALIA si pone obiettivi concreti: innanzitutto valorizzare il dialogo, lavorando in sinergia con i tre soci, con le parti sociali e con gli stakeholder per promuovere la transizione ecologica. In qualità di società benefit, gli utili verranno reinvestiti a favore del territorio e degli stakeholder, mentre ogni attività verrà monitorata e rendicontata, all’insegna della massima trasparenza. Inoltre, NEUTALIA ospiterà attività di ricerca e svilupperà collaborazioni con centri di eccellenza, per diventare hub di innovazione industriale.

I principi cardine del piano industriale presentato oggi sono l’innovazione e la partecipazione. L’obiettivo è quello di integrare l’attività dell’impianto e l’esperienza delle persone di NEUTALIA con politiche territoriali e nazionali di sviluppo della economia circolare.

Nel corso del primo anno sono previsti investimenti pari a 8,3 milioni di euro per efficientare l’impianto di Borsano e installare le turbine che trasformeranno l’inceneritore in un termovalorizzatore. Ad aprile 2022 verrà inoltre presentato il Piano di Sviluppo, che affiancherà il piano industriale e che sarà realizzato attraverso il coinvolgimento di tecnici ed esperti e l’avvio di un dialogo coi cittadini.

Ecco i membri del CDA

Michele Falcone (Gruppo CAP): Presidente

Stefano Migliorini (AMGA-ALA): Amministratore

Claudia Colombo (AGESP S.p.A.): Amministratore

COLLEGIO SINDACALE

Roberto D'Orazio: Presidente

Roberta Ricco: Sindaco effettivo

Elisabetta Bombelli: Sindaco effettivo

Carlo Luigi Solbiati: Sindaco effettivo

MANAGEMENT

Alessandro Reginato: Operations

Giulio Cozza: Amm. FIN/IT.

Lorena Torretta: Personale

AGESP S.p.A.

AGESP S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo AGESP, che prende origine dall'Azienda Municipalizzata costituta oltre 70 anni fa dal Comune di Busto Arsizio per la gestione dell’acquedotto e della piscina. Oggi il Gruppo AGESP, realtà fortemente integrata nel tessuto cittadino e del circondario, è composto da tre società che erogano i principali servizi di pubblica utilità del Comune di Busto Arsizio, quali: igiene ambientale, teleriscaldamento, vendita vettori energetici, parcheggi, farmacie, gestione verde pubblico, gestione immobili comunali (manutenzione e conduzione impianti tecnologici), manutenzione strade, segnaletica stradale, servizi cimiteriali. AGESP S.p.A., nello specifico, oltre a fornire le funzioni di staff a supporto di tutte le società della Gruppo, gestisce direttamente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, spazzamento e gestione Centri multiraccolta nei Comuni di Busto Arsizio e Fagnano Olona, con standard certificati dalle norme ISO rispetto a Sistema Qualità, Sicurezza e Gestione Ambientale.

Gruppo AMGA S.p.A.

Con 50 anni di storia alle spalle, il Gruppo AMGA S.p.A (Alto Milanese Gestioni Avanzate) fornisce servizi di pubblica utilità ai Comuni dell’Alto Milanese. Si occupa di teleriscaldamento, della gestione dei parcheggi, della riscossione tributi, della cura e manutenzione del verde pubblico. E’, inoltre, produttrice di energia pulita con l’impianto fotovoltaico che sovrasta il parcheggio visitatori dell’ospedale di Legnano. Attraverso la propria controllata, Aemme Linea Ambiente, gestisce la raccolta rifiuti e lo spazzamento strade in 17 Comuni dell’Alto Milanese e del Magentino, occupandosi anche delle relative piattaforme ecologiche. Cura, inoltre, l'attività di distribuzione del gas metano, nonché la manutenzione e l’ampliamento delle reti, attraverso la propria controllata, Aemme Linea Distribuzione s.r.l, mentre con Amga Sport S.S.D.a. r.l. gestisce le piscine comunali di Legnano e di Parabiago.

Gruppo CAP

Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio della Città metropolitana di Milano secondo il modello in house providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio Gruppo CAP si pone tra le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.