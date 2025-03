Next Different chiude il 2024 a +10% e punta a 85 milioni di ricavi nel 2025

I consigli di amministrazione di Next14 Spa e Different Spa hanno approvato lo scorso 21 marzo la bozza dei rispettivi progetti di bilancio, che verranno sottoposti all’approvazione delle Assemblee dei soci nel mese di Aprile.

A livello consolidato, Next Different, uno dei principali player indipendenti della comunicazione integrata in Italia, nato dall’unione di Next14 e Different sotto l’egida di SAE Communication il 31 Ottobre dello scorso anno, ha registrato nel corso del 2024 un fatturato di 76,4 milioni di Euro rispetto ai 69.4 milioni di Euro registrati a perimetro costante nel 2023 (+10%). Il Gross Margin si è attestato a poco meno di 27 milioni di Euro, con un’incidenza del 35% sui ricavi totali e del 45% sulle net revenues, ossia al netto del fatturato passante da intestazione media. L’EBITDA ha superato i 7,5 milioni di euro rispetto ai 5,7 milioni di Euro del 2023 (+30%), con un’incidenza di cica il 10% sui ricavi totali e di circa il 13% sulle net revenues. L’EBIT si è attestato a circa 4,7 milioni di Euro, per un risultato netto post-tasse pari a circa 2,5 milioni di Euro ed una solida generazione di cassa, con un miglioramento della PFN di gruppo di circa €2 milioni rispetto al 31 dicembre 2023.

La fusione delle due company: Ferrari CEO del nuovo gruppo, Arduini ad

Successivamente all’approvazione dei bilanci da parte delle rispettive Assemblee, è prevista la fusione della due company, unitamente alla controllante SAE Communication e la nuova società assumerà ufficialmente la denominazione “Next Different Spa”. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - commenta Marco Ferrari, che assumerà il ruolo di CEO del nuovo gruppo – ma soprattutto dall’aver completato in pochi mesi la piena integrazione tra le 2 aziende. Next Different opera già oggi come un unico player, sia nella proposta ai clienti che nell’organizzazione interna".

Next Different si posiziona come uno dei principali player indipendenti della comunicazione integrata in Italia, grazie alla capacità di offrire ai Clienti un ampio range di competenze verticali, combinato con una solida visione strategica e data-driven.



“Il risultato dell’integrazione è un’offerta unica in Italia – dichiara Davide Arduini che assumerà il ruolo di AD di Next Different - che concentra in un unico soggetto la riconosciuta expertise di Different in creatività, eventi, loyalty, ricerche e PR e l’eccellenza nella strategia, pianificazione media e gestione dei dati di Next14, tra i protagonisti storici delle marketing technologies nel nostro Paese”.

Iacovone: "C'è la chiara possibilità di costruire valore nel mercato della comunicazione"

“I risultati raggiunti nel 2024 dal nuovo gruppo – ha commentato Donato Iacovone, che al completamento delle fusioni assumerà il ruolo di Presidente di Next Different – e gli ottimi segnali che stiamo registrando in questo inizio di 2025, ci confortano nella direzione presa: vediamo la chiara possibilità di costruire valore nel mercato della comunicazione italiana, che sarà caratterizzato da processi di aggregazione nei prossimi anni”.

Leonardis: "Vogliamo sviluppare un campione nazionale della comunicazione"

“L’obiettivo che ci siamo dati è chiaro – commenta Alberto Leonardis, presidente di SAE che assumerà il ruolo di Vice Presidente di Next Different – lo sviluppo di un campione nazionale della comunicazione, grazie ad una crescita che prevediamo sia organica che attraverso nuove acquisizioni. Raddoppiare la size del gruppo nell’arco del piano triennale può sembrare ambizioso, ma ci conforta l’andamento del business che mostra una traiettoria pienamente allineata ai nostri obiettivi”.

Nel 2024, Next Different ha rafforzato il proprio posizionamento innovativo grazie all’integrazione dei dati provenienti dalla piattaforma ONE, che elabora in modo anonimizzato dati da oltre 15 milioni di consumatori italiani, con le ricerche di EMG, l’istituto interno che fornisce analisi e insight su trend ed abitudini dei consumatori, mentre oltre 50 nuovi clienti si sono aggiunti a un portfolio che include già brand di primo piano come Barilla, Danone, Iren, Il Sole 24 Ore, L’Oreal, Mediolanum, Plenitude, RAI e Unicredit.

Nel 2025 il lancio di ext Different Agents, suite di agenti AI

Nel 2025 – che prevede ricavi organici superiori agli 85 milioni di euro - la crescita sarà accompagnata da ulteriori sviluppi, con il lancio dei Next Different Agents, una suite di agenti AI pienamente integrati nella piattaforma proprietaria ONE, che grazie all’ampia mole di dati a disposizione, consentono di supportare CMO, brand e media manager nella gestione strategica della marca. Verranno inoltre estesi a tutta la company il Piano Strategico ESG, la redazione dei bilanci di sostenibilità e il monitoring ESG da parte di un’agenzia indipendente (Retico), che per il terzo anno consecutivo ha riconosciuto a Next14 un Rating ESG “A”, confermando il crescente impegno del Gruppo ad una creazione di valore sostenibile, in linea con le aspettative degli stakeholder e con gli obiettivi di lungo termine.