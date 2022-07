Nidi gratis, Fontana: "Con 9 milioni in Lombardia azzeriamo le rette"

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Famiglia, Solidarieta' sociale, Disabilita' e Pari opportunita', Alessandra Locatelli, ha approvato la delibera che stanzia 9 milioni di euro per la misura 'Nidi Gratis', che azzera le rette a carico delle famiglie per i nidi e micronidi pubblici o privati ammessi alla misura. Questo provvedimento si rivolge ai genitori che, alla data di presentazione della domanda di adesione, possiedano un indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20.000 euro o ISEE minorenni nel caso in cui il Comune lo richieda per l'applicazione della retta e una retta mensile superiore all'importo rimborsabile da Inps, pari a 272,72 euro.

Fontana e Locatelli: "Regione da sempre al fianco delle famiglie"

"Si tratta - hanno dichiarato il presidente Attilio Fontana e l'assessore Alessandra Locatelli - di un provvedimento importante per Regione Lombardia, che da sempre si impegna al fianco delle famiglie per garantire sostegni concreti. L'obiettivo e' facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e favorendo la permanenza, l'inserimento e il reinserimento, in particolare delle donne, nel mercato del lavoro". "Voglio ricordare - ha aggiunto l'assessore - che nel nostro Paese il 20% delle mamme lavoratrici rinuncia all'occupazione dopo la nascita del primo figlio e il tasso di occupazione delle donne con figli e' piu' basso di quelle senza figli. Tale fenomeno, che si e' acuito con l'emergenza sanitaria ed economica in corso, puo' essere allentato e superato solo attraverso l'adozione di un piano integrato per la genitorialita' e il sostegno alla natalita'".

"Regione Lombardia - ha ricordato l'assessore - prosegue lungo questo percorso prioritario attraverso lo sviluppo di politiche di conciliazione mirate". "Nidi gratis, insieme alle misure di welfare aziendale, al sostegno economico per i nuclei piu' in difficolta' e all'offerta di servizi per l'infanzia - ha concluso l'assessore Locatelli - contribuisce a definire una chiara cornice entro cui Regione Lombardia si sta muovendo per sostenere le famiglie piu' vulnerabili".