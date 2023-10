Nidi gratis per tutti, Fdi: "Donne facciano figli". Il Pd risponde: "Misogini"

Frizzante scontro Pd-Fdi al Municipio 6 di Milano, con la destra all'opposizione che chiede i nidi gratuiti per tutti per incentivare la "natalità".

La mozione dei consiglieri Fdi: "Uno dei compiti della donna è quello di mettere al mondo dei figli"

"Precisato che"- si legge nella mozione firmata dai consiglieri Fdi Michele Leone, Omar Pratico e Gaetano Bianchi- "uno dei compiti della donna è quello di mettere al mondo dei figli". "Un pensiero misogino", sbotta il dem Niccolò Libero Orlando (18 anni, l'amministratore più giovane della città). "Avere figli è una scelta, non un obbligo. Ognuno è libero di decidere se questa scelta fa parte o meno del suo progetto di vita". Orlando rende poi noto il no compatto della maggioranza di centrosinistra alla proposta nel nome della "progressività" delle tariffe dei servizi pubblici, che devono essere "tarate sul reddito".

Il colorato scambio prosegue poi con i consiglieri della destra a sottolineare i nidi gratuiti come un fatto "all'avanguardia"

In Emilia-Romagna, al contrario, il centrosinistra al governo promuove con fondi regionali in varie amministrazioni i nidi gratuiti per tutti. Il colorato scambio prosegue poi con i consiglieri della destra a sottolineare i nidi gratuiti come un fatto "all'avanguardia" che succede "in tante Nazioni (Comuni)". Per Orlando "gli asili comunali, come tutto, devono essere progressivi. Sennò continueremo ad avvantaggiare chi ha le disponibilità economiche a danno di chi non le ha e dovrebbe permettere ai primi, con le tasse, l'asilo gratuito".