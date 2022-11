Lombardia: il Pd non decide se fare le primarie. Ma Majorino si scalda

Il direttivo lombardo del Pd non ha ancora deciso se indire primarie o meno per le ormai imminenti Regionali in Lombardia. Ieri pomeriggio il segretario regionale Vinicio Peluffo non sarebbe riuscito a far passare la propria linea, che prevedeva di bypassare le primarie e individuare subito un candidato di coalizione, verosimilmente Pierfrancesco Majorino. Ma nel direttivo, dopo un lungo confronto, non si è arrivata a una decisione definitiva in questo senso.

Lombardia 2023: ancora grande incertezza nel Pd

Certo è che resta in una posizione particolarmente scomoda Piefrancesco Maran, che nella giornata di sabato, per uscire dalla pericolosa impasse in cui il centrosinistra si stava andando a trovare, ha presentato la propria candidatura. Candidatura di un esponente del Pd ma priva del sostegno della stessa dirigenza dem. La proposta di Maran ha peraltro al centro proprio l'organizzazione di primarie di centrosinistra, per provare a replicare lo schema vincente di Milano 2011 con Giuliano Pisapia.

I vertici del Pd paiono di avviso diametralmente opposto e sembrerebbero orientati a puntare dunque sull'europarlamentare Majorino. Ma ad oggi resta sul tavolo anche l'autocandidatura di Maran. L'impasse permane, ed i giorni passano.