"No armi negli ospedali": bocciata la mozione in Regione Lombardia

Armi all'interno degli ospedali lombardi vietate per tutelare operatori e pazienti: il consiglio regionale lombardo ieri ha bocciato la mozione presentata dai consiglieri Michele Usuelli (+Europa/Radicali) e di Pietro Bussolati (Pd), presentata dopo lepolemiche estive per il porto d'armi del pediatra candidato sindaco del centrodestra Milano, Luca Bernardo. Per la consigliera di Fratelli d'Italia, Barbara Mazzali, la proposta di Usuelli e Bussolati "è totalmente destituita di fondamento e strumentale a far credere che i medici italiani girino liberamente armati e pronti a sparare", mentre "l'unica arma di cui i nostri dottori fanno uso è il bisturi che usano per salvare vite". "A nulla è servito -commenta la bocciatura Usuelli - mostrare dati e letteratura, né spiegare che i protocolli e le procedure di riduzione del conflitto tra sanitari e pazienti già esistenti prevedono tecniche di de-escalation della tensione, ma mai la detenzione di armi". Per il dem Bussolati il voto del centrodestra dimostra che "per la Lega e i suoi alleati in ospedale si possono portare le armi. Un'idea di cura davvero bizzarra quella della maggioranza a cui sono, forse, dovuti arrivare, per difendere gli altrettanto bizzarri comportamenti del loro candidato sindaco a Milano'