Protesta No Green Pass: questura Milano prescrive presidio statico per sabato

La questura di Milano ha prescritto ai 16 promotori delle manifestazioni 'No Green pass' che la prossima iniziativa avvenga solo in forma statica in piazza Sempione. I destinatari dei provvedimenti sono stati individuati come promotori "di fatto" delle otto precedenti manifestazioni, indette sui canali Telegram, contro il Green pass che si sono tenute dal 24 luglio ogni sabato in centro citta' perche' avrebbero assunto un ruolo attivo, posizionandosi alla testa del corteo ed incitando gli altri partecipanti a seguirli nei percorsi di volta in volta improvvisati.

"Al fine di tutelare gli interessi della collettivita', garantendo nel contempo il diritto a manifestare, si e' ritenuta imprescindibile - si legge nella nota di via Fatebenefratelli - una regolamentazione della protesta, per la quale, pur in assenza di preavviso, il Questore si e' avvalso dello strumento della prescrizione indirizzata a soggetti che hanno assunto, nei fatti, il ruolo di promotori nelle pregresse iniziative". All'esito di una valutazione condivisa con la Prefettura ed i competenti uffici comunali, le autorita' hanno individuato piazza Sempione, dove non sono previste concomitanti attivita', per l'eventuale iniziativa "no green pass" di sabato 18 settembre.