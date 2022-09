Non meno di 500mila euro per 100mq.Ecco quanto costa una casa in centro

Non meno di 500mila euro per 100mq<br>Ecco quanto costa una casa in centro

Secondo il quadro stilato da Scenari Immobiliari, e pubblicato oggi dal Sole 24 Ore, “ne esce un quadro in cui sotto i 300mila euro, per una famiglia con figli che aspiri ad acquistare 100 mq in città, le prospettive sono poche e periferiche.

Prospettive quasi nulle a Milano, dove – in questa fascia di prezzo si accede a 105 mq in zona Precotto e a 80 mq in zona Gallaratese-Cilea. Nel capoluogo lombardo, sotto i 400mila, invece, a si acquistano 100mq a Forlanini. Sotto i 500mila euro non si acquistano 100 mq nelle zone dei centro e del semicentro a Milano.



Aumento del tasso tendenziale delle compravendite residenziali

Come riporta ancora l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore, s secondo l’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate, nel II trimestre 2022 (aprile-giugno) il tasso tendenziale delle compravendite del residenziale è cresciuto, in Italia, dell’8,6% rispetto allo stesso trimestre del 2021 per un totale di circa 219mila abitazioni, oltre 17mila in più rispetto al 2021.

Roma e Bologna sono le città con i maggiori rialzi, con oltre l’11% di acquisti in più rispetto al secondo trimestre del 2021; seguono Palermo (8,8%), Genova (6,5%) e Torino (4,9%); a Napoli (3,4%), Milano (3,8%) e Firenze (2,4 per cento).