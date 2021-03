"Non resistiamo più": le partite Iva protestano in Prefettura a Milano. VIDEO

"Non resistiamo più": le partite Iva protestano in Prefettura a Milano

“Non resistiamo più” “Siamo degli imprenditori, non degli improvvisati. Abbiamo proposto milioni di soluzioni e non siamo mai stati presi in considerazione. Non abbiamo più la capacità di resistere”. Sono le parole di una ristoratrice presente alla protesta del Comitato Nazionale Partite Iva davanti alla Prefettura di Milano ieri per chiedere misure più veloci e concrete per gli imprenditori penalizzati dalle nuove chiusure. Alla manifestazione c’erano anche parrucchieri, estetiste, lavoratori dello spettacolo e altri liberi professionisti come gli architetti.

“Da dicembre non prendiamo un euro di ristori. E in più non prendiamo più il credito d’imposta. Vuol dire che io e i colleghi abbiamo dovuto pagare gli affitti e non abbiamo più i soldi per sostenere le altre spese”. Lo ha detto Paolo Polli, presidente del Comitato Nazionale Partite Iva. Insieme ad altri due rappresentanti del movimento è stato ricevuto dal prefetto Renato Saccone, il quale gli ha garantito che il decreto Sostegno “lo faranno al 100 percento questa settimana”.