"Non sei sola", oggi a Milano evento contro la violenza sulle donne

In vista della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Regione Lombardia organizza a Milano l'evento "Non sei sola", oggi, a partire dalle ore 14, al Belvedere Jannacci di Palazzo Pirelli. Sarà possibile seguire la manifestazione anche in diretta streaming su www.nonseidasola.regione.Lombardia.it. Alle ore 14.30 i saluti istituzioni del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dell'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini e del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani.

Protocollo fra Regione Lombardia e Ordine degli avvocati di Milano

Alle ore 14.45 il talk "Quando la violenza sulle donne è una emergenza quotidiana". Saluti: Elisabetta Aldrovandi, garante regionale per la tutela delle vittime di reato; Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna. Intervengono: Fabio Roia, presidente del tribunale di Milano; Sabrina Pane, vicecapo di Gabinetto Prefettura di Milano; Caterina Crapanzano, funzionario della Divisione anticrimine della Questura di Milano; Antonio Coppola, Col. Comandante del Reparto operativo Carabinieri di Milano; Alberto Zoli, direttore generale AREU. Ore 15.45, firma del protocollo fra Regione Lombardia e Ordine degli avvocati di Milano. Firmano per la Regione l'assessore Elena Lucchini; per l'Ordine degli avvocati Antonino La Lumia; per l'Unione Lombarda Ordini Forensi Giovanni Rocchi. Alle 16 l'intervento di Tina Magenta ideatrice della 'panchina rossa', alle 16.15 di Giuseppe Alfredo Bonelli, dirigente dell'ufficio 5 - Ufficio scolastico regionale. Alle 16.30, talk e laboratorio 'La violenza non è normale. Il 25 novembre riguarda tutti. Tutti i giorni'. Conduce: Barbara Reverberi, business e Life coach. Intervengono: Alessandra Kustermann, fondatrice SVS DAD (centro antiviolenza); Nicla Spezzati fondatrice Kore coop; Marzia Monelli Conatrice CAV Mantova; Moira Ottelli, fondatrice di Butterfly cooperativa sociale; Neri Cappamarchello, Università di Milano; Claudia Colombo, Università di Milano; Daniele De Felice, Università di Pavia. Saranno presenti, inoltre, rappresentanti della Consulta studenti regionale e provinciale. A chiusura dei lavori performance di Andrea Arena 'SandArt', con musiche e disegni sulla sabbia.