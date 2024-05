Notte di accoltellamenti nel Milanese: tre feriti in ospedale

Notte di violenze nella provincia di Milano, dove si sono verificati tre accoltellamenti. L'episodio più grave è avvenuto dopo mezzanotte e mezza in via Manzoni a Cusano Milanino, dove è stato ferito il 20enne, portato in codice rosso e in gravi condizioni all'ospedale milanese di Niguarda. Le altre due aggressioni si sono verificate a mezzanotte e mezza in via Volontari della libertà a Vittuone, dove è stato ferito un 19enne trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale milanese San Carlo, e pochi minuti dopo mezzanotte in via Astesani, a Milano, dove un 40enne è stato trovato ferito e trasportato in codice giallo a Niguarda.