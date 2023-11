Notte di violenza a Milano: accoltellamenti in corso Como e in Darsena

Corso Como, ragazzi aggrediti da una decina di nordafricani: 21enne in gravi condizioni

Notte di violenza a Milano: in Corso Como la polizia è intervenuta attorno alle 2.30 perchè era stata segnalata l’aggressione ad alcuni ragazzi da parte di una decina di giovani nordafricani. Giunti sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze degli amici dei due feriti, un italiano di 22 anni, ferito alla mano e portato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso, e un 21enne italiano che, colpito da otto coltellate, è stato trasportato in codice rosso allo stesso ospedale con polmone collassato. Come riferisce LaPresse, alle prime luci dell'alba tre minorenni sono stati arrestati per tentato omicidio. Si tratta di un 16enne italiano e di due ragazzi di origine marocchina di 16 e 17 anni.

Rissa davanti al McDonalds in piazza 24 maggio: 26enne con una grave ferita alla gola

Mentre in Darsena si è scatenata una rissa davanti al McDonalds di piazza 24 maggio: un ragazzo di 26 anni si trova in gravi condizioni per una profonda ferita alla gola e un altro di 24 anni ha una ferita superficiale alla schiena. I due giovani sono stati portati, uno in gravi condizioni ma vigile al Policlinico e l'altro in condizioni non preoccupanti al San Paolo.

Nel corso del servizio svolto nella zona della movida, la polizia di Stato ha comminato 33 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e controllato 234 persone accompagnandone 6 in Questura per le valutazioni sulla loro posizione sul territorio nazionale.