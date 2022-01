Novate Milanese: operaio muore colpito dalla benna di un escavatore

Si stacca una benna dell'escavatore: muore operaio

Grave infortunio sul lavoro nel Milanese. Un operario e' stato colpito dalla benna che si e' staccata da un escavatore e ha riportato un grave trauma cranico. I soccorritori lo hanno rinvenuto in arresto cardio circolatorio e lo hanno trasportato in codice rosso al Niguarda, con manovre di rianimazione. Poco dopo l'arrivo in ospedale l'operaio di 63 anni è deceduto.

E' stato valutato e ospedalizzato anche un collega di 64 anni, non coinvolto nell'incidente lavorativo, per un malore. Il fatto e' avvenuto attorno alle 14.45 a Novate Milanese in un cantiere in via Giuseppe Di Vittorio. Sul posto sono intervenuti un automedica, 2 ambulanze e i vigili del fuoco.