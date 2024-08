Nubifragio a Milano: buio come fosse notte e linee del tram bloccate. VIDEO

Nubifragio a Milano: buio come fosse notte e linee del tram bloccate

Un violento nubifragio ha colpito Milano con il cielo oscurato come fosse notte nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto. Per diversi minuti si è abbattuta la grandine con forte vento, seguita da un'intensa pioggia con tuoni e lampi. Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile e' attivo per monitorare il livello dei fiumi Lambro e Seveso. Il vento ha fatto cadere alcuni alberi. Uno in particolare, nella zona di Lambrate ha danneggiato la rete aerea dei tram provocando l'interruzione delle linee 19 e 33.