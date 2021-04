Mascherine Rsa. Nucera, l'ultimo sindaco ex-Udc e i rapporti tesi con la Lega

di Fabio Massa

Antonino Nucera, il sindaco agli arresti domiciliari con l'accusa di aver sottratto mascherine destinate a Rsa e farmacie, è difficile da collocare, politicamente parlando. Di certo ha colpito non poco gli addetti ai lavori la velocità con cui Ettore Fusco, suo vicesindaco, ha preso immediatamente in mano le redini del Comune. Del resto Ettore Fusco è il predecessore di Nucera, per due mandati, dopo aver fatto svoltare Opera - comune del sud Milano - dal predominio di sinistra. Prima di Fusco fu Alessandro Ramazzotti, centrosinistra, e dopo Ramazzotti dieci anni di Lega Nord. Anche perché Fusco ha stretto un rapporto con i cittadini tale da risultare decisivo per l'elezione del suo successore, Antonino Nucera. Originario di Brolo, nel messinese, con il suo vice non sono mai state rose e fiori. Anche perché appartenenti a storie politiche differenti. Transitato da Forza Italia, Nucera si è accasato poi tra i centristi ex Udc di Noi con l'Italia, con particolare affinità politica (la questione giudiziaria è cosa ben diversa) con la famiglia Colucci. Alla fine Nucera, in provincia di Milano, era uno dei pochi capisaldi della tradizione ex Udc, uno dei pochissimi sindaci risultati vittoriosi. Adesso, è stato rimosso dalla magistratura. Sul giudizio si vedrà. Intanto sulla tolda di comando è tornato lui, Ettore Fusco. Il vecchio-giovane sindaco, ancora una volta alla guida di Opera.

fabio.massa@affaritaliani.it







"Le notizie odierne sugli organi di stampa sono sconcertanti, inutile negarlo. Ma sarà la magistratura a far luce sulle indagini in corso che vedono coinvolti il Sindaco, Capo Settore dell’ufficio tecnico e terzi. Ognuno è innocente fino a prova contraria e non saremo certo noi a cavalcare l’onda del giustizialismo per opportunismo politico anche se , è bene ricordarlo, nel 2018, come Fratelli d’Italia, abbiamo fatto la scelta di correre in solitaria sedendo oggi all’opposizione. La nostra preoccupazione rimane Opera e gli operesi". Queste le parole di Alberto Pino Pozzoli, Consigliere Comunale e Sandro Sisler, Coordinatore Provinciale FDI: "In virtù di questo, relativamente alla notizia di traffico illecito di rifiuti con conseguente sotterramento degli stessi nel territorio, chiediamo sia fatta subito una verifica tempestiva da parte degli organi preposti perché potrebbe essere in gioco la salute pubblica di tutti i cittadini. La preoccupazione che la macchina amministrativa possa bloccarsi è forte, per cui facciamo appello alle forze politiche tutte per trovare insieme la soluzione più idonea per i suoi cittadini. Noi di Fratelli d’Italia ,come sempre , ci siamo. Le speculazioni politiche fatte con il senno di poi non ci interessano, come non ci interessa in questo momento mettere in rilievo alcune nostre battaglie politiche fatte in questi ultimi anni dal banco delle opposizioni . Attendiamo l’esito delle indagini , che ci auguriamo possano chiarire la totale estraneità del sindaco rispetto alle contestazioni. Nel frattempo ci adopereremo per aiutare ad attuare tutte quelle scelte utili al bene della città di Opera".