Nucleare, A2A: "Potrebbe disturbare lo sviluppo delle rinnovabili"

L'energia nucleare puo' disturbare lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Lo afferma l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini sottolineando che "se vogliamo sviluppare le rinnovabili, dobbiamo far si' che non siano disturbate e il nostro importantissimo patrimonio di centrali a gas ci fornisce l'intermittenza per lavorare con le rinnovabili". Le centrali termiche infatti "si debbono accendere e spegnere quando non ci sono le energie rinnovabili disponibili, cosa che non puo' fare il Nucleare". Un'alternanza, quella con il ciclo combinato, che "e' fondamentale per ridurre il prezzo delle rinnovabili".