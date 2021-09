Nucleare, Sala: i cittadini hanno già detto no al referendum



"Sul nucleare penso pragmaticamente sul rispetto delle regole e lo dico con tranquilità anche a Salvini. Sul nucleare ci siamo espressi tutti già dieci anni fa e quindi è buffo chiamarli oggi ad esprimere un'opinione e non considerare quella che gli italiani hanno espresso non una vita fa ma dieci anni fa". Con queste parole il sindaco di Milano Beppe Sala si è detto contrario a un ritorno alla produzione di energia nucleare ipotizzata da Matteo Salvini. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Per me è no, soprattutto perché c'è stato un referendum recente".