Nuova bravata ambientalista: Navigli colorati di verde

Blitz ambientalista contro al Cop 28 di Extinction Rebellion che questo pomeriggio ha tinto di verde il Naviglio Grande a Milano appendendo anche al ponte Alda Merini la scritta 'Il governo parla, la terra affonda'. Sul ponte gli attivisti hanno anche inscenato una sorta di flash mob sdraiandosi a terra con addosso dei cartelli e hanno fatto affondare una casa di carta perché, hanno spiegato in una storia su Instagram, "stiamo letteralmente affondando". "A Milano - hanno spiegato gli ambientalisti che stanno facendo azioni simili in altre città - anche Debt for Climate, la campagna internazionale che promuove la remissione del debito dei Paesi del sud del mondo per agevolarne la decarbonizzazione". La sostanza utilizzata, hanno poi precisato, è "fluoresceina, un sale innocuo per le persone e per la flora e la fauna. Infatti è usato da geologi, speleologi e anche da idraulici!".

"Se per 'salvare l'ambiente' questi imbecilli riescono solo a danneggiare monumenti, opere d'arte, chiese e perfino fiumi, da salvare rimangono solo i loro pochi neuroni rimasti. Multa e carcere per questi vandali". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle iniziative degli attivisti di Extinction rebellion che oggi hanno colorato di verde le acque italiane, dal Canal grande a Venezia al Naviglio a Milano, dal Tevere a Roma al Po a Torino.

Oggi "questi eco-imbecilli hanno deciso di colorare di verde le acque del Naviglio Grande e ancora una volta hanno inveito contro il Governo. E' necessario che, al piu' presto, venga applicato loro il daspo urbano perche' limitano e impediscono la libera accessibilita' e fruizione di infrastrutture e aree di trasporto e, come ha proposto il Ministro della Cultura Sangiuliano, gli venga inflitta una sanzione amministrativa salatissima". Cosi' Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, commentando il blitz degli attivisti che, oggi, hanno colorato di verde le acque del Naviglio con un liquido verde