Milano

Venerdì, 28 febbraio 2020 - 18:23:00 Nuove date per Milano Digital Week: dal 25 al 28 maggio La manifestazione che doveva tenersi 11-15 marzo slitta a maggio in via precauzionale alla luce dell'emergenza Coronavirus

Nuove date per Milano Digital Week: dal 25 al 28 maggio Milano Digital Week rinviata a maggio. Questa la decisione del Comune di Milano - promotore dell’iniziativa - e degli organizzatori, Cariplo Factory, IAB e HubLab per garantire che gli oltre 600 eventi programmati possano svolgersi nelle migliori condizioni. La terza edizione della manifestazione si svolgerà da lunedì 25 a giovedì 28 maggio anziché dall’11 al 15 marzo. Tutti i dettagli su www.milanodigitalweek.com