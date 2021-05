Nuove discordie nel Salone del Mobile: discussione sul progetto Boeri

Oggi, ora di pranzo. Ennesima riunione decisiva sul Salone del Mobile. Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, FederlegnoArredo Eventi si riunirà alle 12 circa per decidere del destino da curatore di Stefano Boeri. L'architetto e designer milanese, fin dall'inizio, è stato uno dei nomi più importanti e di prestigio trovati - e che hanno dato successivamente la loro disponibilità - per rilanciare l'immagine di un Salone del Mobile confermato per settembre dopo un parto assai laborioso. Inizialmente la decisione da parte dei big espositori di non partecipare, poi l'emersione sulla stampa e alla fine l'interessamento dei più alti livelli istituzionali hanno salvato l'esposizione. Che però adesso dovrebbe volare con idee ambiziose. E, ovviamente, costose. Potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura dietro la lunga discussione all'interno di FederlegnoArredo Eventi (FLAE). E' da notare che la vicenda è interna alla società priva della presidenza di Luti, che ha dato le dimissioni nelle primissime ore della vicenda Salone così come anticipato da Affaritaliani.it Milano. FederlegnoArredo (FLA), il cui presidente è Feltrin, deve rimettersi alle decisioni di FLAE. A questo punto lo scontro non è più tra disfattisti e Milano-ottimisti. Lo scontro è tra il partito dell'austerità e quello della ripartenza. Chissà chi vincerà.