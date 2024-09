Nuove professioni: Milano, arriva Mary La Chatter

Mary, una giovane imprenditrice di 23 anni, è riuscita a trasformare le comuni chat, in una vera e propria attività. Da qui il nome Mary la chatter. Ma chi è un chatter? Si tratta un operatore che interagisce in tempo reale con i clienti attraverso piattaforme di chat online. Il suo compito principale è fornire assistenza, rispondere a domande, risolvere problemi o promuovere prodotti e servizi, mantenendo un tono professionale e cordiale. Grazie alla sua capacità di comunicare in modo efficace e rapido, il chatter contribuisce a migliorare l'esperienza del cliente e a rafforzare la relazione con l’azienda.

Chat social per gli imprenditori

Mary ha iniziato come “chatter,” gestendo le chat social per vari imprenditori. Il suo successo è stato reso possibile grazie all'intraprendenza e al desiderio di crescere. Dopo aver notato l'incremento della richiesta per professionisti come lei, ha creato la Chatter University, un programma che grazie anche all’aiuto di tutor con esperienza, rivela i segreti del mestiere, diventato molto in voga negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di aiutare le persone a uscire dalla loro routine quotidiana o semplicemente a aiutarli a implementare un’entrata extra ogni singolo mese, in risposta alla nostra domanda, Mary ci dice: “La cosa importante per noi, indipendentemente dall’obiettivo che ognuno dei nostri studenti ha, é quella di fornire loro le competenze giuste per poi iniziare a sfruttare questa competenza per raggiungere i propri obiettivi”