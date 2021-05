Nuovo ippodromo San Siro: corse tutto l'anno anche in notturna

Il gruppo Snaitech, concessionario di giochi, e proprietario dell'Ippodromo di San Siro ha avviato un progetto di valorizzazione dell'impianto che diventera' un vero e proprio stadio moderno degli sport equestri. Oltre ai nuovi tracciati per le piste siepi-ostacoli e Cross Country, informa una nota, il progetto prevede la creazione di un nuovo impianto per il trotto, con le due piste e il tondino, di una pista per il galoppo all-weather e di una area dedicata ai concorsi internazionali di equitazione, con campo gara in erba e campo prova in sabbia. L'impianto sara' inoltre dotato di un sistema di illuminazione all'avanguardia per le corse in notturna e gestione dei proiettori per "scenari" illuminotecnici in funzione delle discipline sportive visibili sui nuovi maxi schermi. Grazie a questi numerosi interventi, l'Ippodromo Snai San Siro, che oggi e' un Ippodromo stagionale, diventera' un punto di riferimento per tutte le discipline equestri e potra' ospitare 5 giornate di corse a settimana - due al trotto e tre al galoppo - nel corso di tutto l'anno, anche in notturna. Inoltre, grazie al tracciato all-weather non sara' piu' necessario interrompere le corse nei mesi invernali e la stagione del galoppo di Milano, che tradizionalmente va da marzo a novembre, continuera' per tutto l'anno.

"Sei anni fa abbiamo avviato un ambizioso piano di rilancio dell'Ippodromo Snai San Siro - spiega Fabio Schiavolin, a.d. Snaitech - grazie al quale abbiamo richiamato complessivamente quasi un milione di visitatori, numeri impensabili per l'ippica al giorno d'oggi. Questi straordinari risultati ci hanno convinto a investire ulteriormente su questa struttura. Il progetto proietta il rinnovato impianto a competere con i grandi circuiti internazionali, sposando le best practice di paesi come Francia e Inghilterra".

All'interno dell'anello del galoppo saranno realizzate le nuove piste del trotto, con la pista da corsa che avra' una lunghezza complessiva di 1.000 metri ed una larghezza media di 21 metri, con "open stretch" in dirittura di arrivo a 25 metri. Gli spettatori potranno seguire le corse dalla tribuna secondaria dell'Ippodromo, che offre un perfetta visibilita' sull'intero tracciato e che tornera' a nuovo splendore in seguito ai lavori di restauro in corso. Lo spostamento delle corse all'Ippodromo Snai San Siro, si afferma, consentira' di superare i limiti strutturali dell'Ippodromo Snai La Maura.

L'Ippodromo Snai San Siro, a differenza dell'Ippodromo La Maura, garantira' una capienza di pubblico di 20.000 spettatori, quindi 5 volte superiore al vecchio impianto, in una restaurata Tribuna del Trotto di inizio secolo scorso, ma sara' anche dotato di un impianto di illuminazione che consentira' lo svolgimento delle corse con qualsiasi condizione di luce e in notturna. Durante i lavori, il calendario delle corse al trotto proseguira' senza alcuna interruzione. Finche' non sara' collaudata la nuova pista, le corse al trotto rimarranno all'Ippodromo La Maura per trasferirsi in esito sulla nuova pista all'interno dell'Ippodromo Snai San Siro. Al centro delle piste sara' inoltre realizzata un'area adibita allo svolgimento di concorsi di equitazione. Il campo gara, lungo 100 metri e largo 70, sara' circondato da tribune in grado di ospitare complessivamente 10.000 spettatori e 400 ospiti vip. Gia' annunciato il primo evento in calendario, la Milano Jumping Cup, in programma dal 9 all'11 luglio 2021. L'evento portera' lo spettacolo della grande equitazione internazionale al centro di Milano offrendo uno spettacolo di alto livello grazie al CSI 3*/1* (stelle).