Nuovo partito a Milano: nasce Demos per "aiutare" Sala

Se ne sentiva il bisogno? Probabilmente sì, ma la verifica arriverà solo e unicamente con le prossime elezioni comunali di Milano del 2021. Certo è che - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano - sta per nascere una nuova formazione politica in città. In altri luoghi d'Italia già vive e lotta, sotto il nome di Demos, e ha anche alcuni rappresentanti eletti ad esempio alle regionali nel Lazio e in Umbria. A Milano, pur non avendo mai avuto una struttura, ha già una consigliera comunale, ovvero Marzia Pontone, presidente della commissione educazione. Ora però pare proprio che Demos voglia fare di più sul serio. "Perché un nuovo soggetto politico? Perché il centrosinistra ha bisogno di idee e di novità e anche di un ricambio generazionale", spiega Piervito Antoniazzi. Da sempre animatore della politica in città, è stato uno degli uomini più vicini a Giorgio Gori nella sua avventura alle Regionali perse contro Attilio Fontana. Con Piervito ci sarà anche Sandro, il fratello. Già segretario regionale della Cisl, sfidò Gabriele Albertini nel 2001.

Non andò bene, perchè il gradimento di Albertini era ai suoi massimi. "Ovviamente ci sono dei grandi vecchi, nella formazione - dice Piervito Antoniazzi - Ma ci siamo solo per aiutare i giovani a salire sulla ribalta. Non occuperemo spazi e non ci candideremo. Al centro del nostro contenuto politico ci sarà il lavoro: una sinistra che si occupa solo della Ztl non va bene. Se lasciamo i ceti popolari alla destra non andiamo molto lontano. Lanceremo l'idea di alcuni sportelli anticrisi in giro per le periferie. Uno sicuramente alla Acli di Lambrate". L'occasione sarà un convegno che si terrà sabato 10 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 al Circolo Acli di Lambrate in via Conte Rosso 5. Modera Luca Caputo dei circoli Dossetti, con Sandro Antoniazzi, Aldo Bonomi, Massimo Ferlini, Marzia Pontone, Anna Ponzellini, Marco Carcano, Tommaso Senni e Gianluca Alfano. L'idea di Demos è di pescare negli elettorati di Cisl, Acli, Sant'Egidio, alcuni Verdi. L'obiettivo potrebbe essere eleggere due consiglieri, all'interno di una ipotetica lista Sala.

