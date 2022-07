NWG Italia confermata da B LAB come “Best For The World 2022"

NWG Italia Società Benefit, azienda che produce e distribuiscepannelli fotovoltaici e sistemi di efficientamento energetico, è stata nominata B Corp“Best for the World 2022” in virtù dell’importante impatto positivo nell’area Ambiente(Environment). Best for the World è il riconoscimento che viene attribuito ogni anno da B Lab alle B Corpcertificate, i cui score, che vengono valutati per le cinque aree di impatto del B ImpactAssessment - comunità, clienti, ambiente, governance e persone - rientrano nel 5% deimigliori punteggi ottenuti dalle altre B Corp della stessa dimensione.

Progetto che riduce le emissioni di gas climateranti

Questo riconoscimento è il risultato per NWG Italia di iniziative come la ideazione e la diffusione di un prodotto che riduce le emissioni di gas climalteranti (oltre 22.000impianti FV installati ad oggi) e l’avvio di progetti rispettosi per l'ambiente quali: laformazione della rete sull'online, il Progetto Zero Carta, avviato nel 2014, che ha portato alla completa dematerializzazione della maggior parte dei contratti el’attivazione del lavoro da remoto per i dipendenti e per i collaboratori.

Francesco D’Antini: "Siamo onorati di aver ottenuto questo riconoscimento ancora una volta"

Il tutto in lineacon la strategia di decarbonizzazione e off-setting delle emissioni climalterantisottoscritte nell'impegno verso NET Zero 2030. “Siamo onorati di aver ottenuto questo riconoscimento ancora una volta e in comparto cosìimportante come l’Ambiente. Ci stiamo spingendo molto oltre quelli che erano gli obiettiviiniziali grazie alla collaborazione di tutta la nostra community di dipendenti e dicollaboratori”, ha dichiarato Francesco D’Antini, Presidente di NWG Italia, e hacontinuato “Vedere che sempre più realtà stanno seguendo i nostri passi abbracciando ilprincipio della realizzazione di un business etico e sostenibile che non guardi solo al profitto,ci rende particolarmente orgogliosi”.Essere una B Corp “Best For The World” è molto più di un semplice riconoscimento:rappresenta l’opportunità di condividere conoscenze, insegnamenti e best practice siacon la community B Corp sia con le altre imprese, per incoraggiare la trasformazione delmondo del business.Il riconoscimento Best for the World è gestito da B Lab, l’ente non profit internazionaleche certifica e coordina le B Corp, ovvero le imprese che soddisfano determinati standarddi performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza. Oggi ci sono più di5.000 B Corp in 80 Paesi e 155 settori, unite da un obiettivo comune: costruire unsistema economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Dan Osusky: "Le B Corp riconosciute rappresentano per noi esempio di modifica leadership"

Oltre alla community, più di 200.000 aziende misurano nel mondo la propria performanceambientale e sociale con il B Impact Assessment e l'SDG Action Manager. "Ogni edizione di Best for the World è un'opportunità per mostrare come le aziende possonoe devono operare per creare un impatto positivo reale e duraturo per le loro persone, iclienti, le comunità e l'ambiente", ha dichiarato Dan Osusky, Head of Standards and Insights di B Lab Global "Sebbene nessuna azienda sia perfetta e anche le migliori possonoe devono continuare a migliorare, le B Corp riconosciute come Best For The Worldrappresentano per noi - responsabili della definizione degli standard, B Corp, aziende noncertificate e promotori della sostenibilità - un esempio di come modificare la leadership delleimprese per compiere progressi nell'affrontare le attuali sfide globali" .La certificazione B Corp non si limita a valutare un prodotto o un servizio, ma misural'impatto sociale e ambientale complessivo dell'azienda che lo offre. Per ottenere la Certificazione B Corp, un'azienda deve raggiungere un punteggio di almeno 80 punti nelB Impact Assessment - una valutazione dell'impatto positivo dell’azienda - e superareun’analisi dei rischi, una valutazione dell'impatto negativo dell'azienda, modificare lapropria governance aziendale per essere responsabile nei confronti di tutti glistakeholder, non solo degli azionisti ed essere trasparente mettendo a disposizione leinformazioni sulla propria performance di sostenibilità nella pagina dedicata al proprioprofilo aziendale all’interno del sito di B Lab.L’elenco delle aziende BFTW 2022 è disponibile sul sito www.bcorporation.net.