Milano, al Mas arriva il primo Talent Academy di Obiettivo Tropici



Obiettivo Tropici organizza il primo “Talent Academy – Vita da College”, uno spazio dedicato al mondo del turismo e dell’intrattenimento 3.0 che si sviluppa durante cinque giorni di full immersion con coach di livello nazionale, dal 2 al 7 marzo prossimo.

Concepito in formula “college”, il Talent si svolgerà al MAS di Milano, il centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa. L’intento che ha spinto Obiettivo Tropici a dare vita a questa innovativa formula di formazione nel settore, è quello di ripartire dai giovani per dare nuovo impulso a tutte le attività che interessano il mondo del Turismo 3.0, anche alla luce delle nuove formule di fruizione che l’emergenza sanitaria richiede. E la base di partenza non può che essere una formazione eccellente. Formare le nuove risorse e inserirle in un contesto lavorativo nuovo e dinamico. Una ripartenza quindi, con tante novità. La formazione è completamente gratuita (solamente vitto e alloggio sono a carico del partecipante).



Da oltre 25 anni Obiettivo Tropici è impegnata nel settore del turismo e dell’intrattenimento con sedi a Milano, Bari, Catania e Roma: oltre alle accademiche lezioni dedicate al turismo e all’intrattenimento, i “collegiali” saranno catapultati in una realtà innovativa accompagnata da classi motivazionali tenute da coach ed esponenti del panorama artistico italiano. Classi di teatro comico, commedia e cabaret con protagonisti d’eccezione come Stefano Chiodaroli, Max Pisu, Cinzia Marseglia, insieme ad artisti tra i più noti nel panorama italiano.

Grande attenzione sarà rivolta anche al mondo dell’infanzia e dei ragazzi, infatti a raccontare agli studenti come comunicare con i bambini sarà Laura Carusino, la popolare conduttrice de “L’Albero Azzurro”, la storica trasmissione televisiva RAI dedicata ai più piccoli.

Per gli amanti dello sport, del fitness, della danza e della comunicazione ci saranno i coach Daniele Longo, Cecilia Manera, Ski Davide. Durante l’Academy, non mancheranno eventi volti alla sensibilizzazione delle nuove risorse nei settori digital, social, web identity e gli incontri con i maggiori rappresentati del settore del Turismo faranno da cornice a questa nuova forma di intrattenimento.

La giornata tipo del Talent inizierà alle 9 del mattino per concludersi alle 18, come un percorso accademico, e ogni giornata terminerà con una masterclass speciale condotta da maestri, attori e ospiti( adottando sempre tutte le misure previste nella normativa anti-Covid19).

Ecco il calendario in dettaglio delle masterclass:

Giovedì 4 marzo (11:00/13:00): LAURA CARUSINO/ “TUTTI IN FIABA”

Giovedì 4 marzo (17:00/19:00): MAX PISU / TEATRO

Venerdì 5 marzo (10:00/13:00): BETTY SENATORE/ PUBLIC SPEAKING

Venerdì 5 marzo (17:00/19:00): STEFANO CHIODAROLI/ TEATRO

Sabato 6 marzo (17:00/19:00): CINZIA MARSEGLIA/ TEATRO COMICO

Per informazioni su come partecipare e iscriversi al talent consultare il sito www.obiettivotropici.org, oppure scrivere a info@obiettivotropici.it.