Occupazione alla Statale, gli studenti contro l’Università

Alcuni studenti e studentesse dell'organizzazione Cambiare Rotta hanno occupato l'aula in infrachiostro tra il cortile Ghiacciaia e il cortile Legnaia della sede di via Festa del Perdono dell'Università Statale di Milano.

Gli studenti: “Università parte integrante di un modello di crisi”

"Un segnale forte e chiaro - denunciano gli studenti - contro un'università che, dagli accordi di collaborazione con le industrie della guerra e dell'inquinamento ambientale passando per la totale subordinazione agli interessi delle aziende private e delle multinazionali, caso esemplare il Job Fair, fino ad arrivare alla completa chiusura degli spazi di agibilità democratica e di dissenso, è parte integrante di un modello di società che ha condannato le giovani generazioni a una crisi di prospettive permanente".

Gli occupanti: “Ci organizziamo per combattere il sistema rivolto soltanto al profitto”

E sottolineano: "Davanti a un'istituzione universitaria che non svolge la funzione di emancipazione sociale e collettiva e di formazione di un pensiero critico che dovrebbe avere, ma che anzi si fa incubatore del pensiero dominante, gli studenti e le studentesse di Milano, sulla scia delle mobilitazioni universitarie delle ultime settimane, si organizzano fin dall'interno del loro ateneo per combattere il modello "eccellenza" rivolto soltanto al profitto e per portare avanti un'alternativa di rottura, fuori dai paradigmi di questo modello. Contro l'università della crisi è tempo di cambiare rotta"