Milano: occupazione suolo pubblico, nuove regole per aiutare attività lungo M4

Milano: occupazione suolo pubblico, nuove regole per aiutare le attività lungo M4

Il Consiglio Comunale ha approvato la modifica dell’art. 5, comma 7, del Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere approvato lo scorso dicembre, introducendo una deroga a favore delle attività commerciali collocate lungo la tratta dei cantieri per la realizzazione della metropolitana M4.

Il regolamento, che mette a sistema l’impianto autorizzatorio semplificato per le concessioni di dehors leggeri e tavolini a sostegno delle attività penalizzate dall’emergenza pandemica, prevede infatti che le occupazioni possano avvenire a una distanza non superiore ai 30 metri di distanza dall’esercizio commerciale.

La modifica introdotta è pensata per venire incontro alle esigenze delle attività collocate lungo i cantieri della M4 che non dispongono quindi di spazi in prossimità delle vetrine, e consente l’occupazione di marciapiedi, aree pedonali o a verde sino ad una distanza massima di 200 metri dall’esercizio commerciale del concessionario, ferme restando tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste per la tutela della sicurezza di operatori e cittadini.

E’ stata inoltre approvata la delibera che estende l'esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap) e di aree private asservite a uso pubblico o a pubblico passaggio, per le richieste da parte di soggetti pubblici e privati autorizzati alla somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 e per l'effettuazione dei tamponi in Sistema sanitario regionale e comunque in regime di esclusiva gratuità per i cittadini. In particolare, per le farmacie l'esenzione è prevista per tutto il 2021, periodo individuato dal Governo per la sperimentazione della somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2, su base volontaria, da parte di farmacisti formati. La delibera va a modificare l’art. 31 del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di concessione dei mercati- sezione 1.

