Oggi altra vittima sul Mottarone: malore improvviso per giornalista lombardo

Un giornalista che a piedi si era avventurato sui sentieri che portano sul luogo dove domenica e' precipitata la cabina della funivia del Mottarone, e' stato stroncato da malore. Inutile il tentativo di rianimarlo. L'uomo si chiamava Nicola Pontoriero, classe 1969, residente a Sesto San Giovanni (Mi). E' in corso in questi istanti il recupero della salma da parte del Soccorso alpino. Secondo quanto si apprende era un operatore freelance che lavorava in quel momento per le reti Mediaset.