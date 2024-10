Olimpia: con la sua nuova giacca Max Mara celebra la forza delle donne

Oltre i suoi celebri cappotti, Max Mara per la stagione autunno-inverno 2024 aggiunge quello che si propone come un nuovo classico: la giacca Olimpia, proposta come icona di stagione e celebrata con l'installazione interattiva The Max Mara Jacket Circle che sarà inaugurata presso Portrait Milano.

Il richiamo alla mitologia

In puro cammello, la giacca doppiopetto si distingue per le ampie spalle e la silhouette oversize ma dritta; presenta quattro bottoni, simbolo inconfondibile dell'eleganza Max Mara. Il nome, ispirato alla mitologia greca, evoca - come sottolinea la maison stessa - l'immagine di un'eroina, rafforzando l'idea che ogni donna può essere straordinaria, indipendentemente da chi sia e dal suo stile di vita. Con la sua campagna valoriale, Max Mara vuole "trasmettere l'essenza dell'individualità, ovvero che ogni donna ha la capacità di lasciare il segno".

Le installazioni interattive raggiungono il Giappone

L'installazione interattiva che aprirà nel cortile del Portrait di Milano - aperta al pubblico dal 10 al 20 ottobre previa prenotazione su maxmara.com - mette in luce i valori del brand e offre un'esplorazione poetica del processo di creazione di Olimpia. Anche a Tokyo e a Seul saranno prossimamente inaugurate delle installazioni interattive dedicate alla nuova giacca, che si propone come nuovo must della maison insieme ai popolari Manuela Coat, Teddy Bear Coat e Ludmilla Coat.