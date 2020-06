Olimpiadi 2026: De Micheli, a breve società per infrastrutture

Le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 sono state al centro della riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tra la ministra Paola De Micheli e i rappresentanti di Regione Lombardia, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta di opere stradali e ferroviarie del valore di un miliardo di euro finanziate nella Legge di Bilancio 2020. La ministra De Micheli ha illustrato il percorso per passare alla fase realizzativa degli interventi e ricordato la loro importanza strategica per migliorare l'accessibilita', i collegamenti e la dotazione infrastrutturale dei territori coinvolti dall'Olimpiade, nel segno della piena sostenibilita' ambientale. La ministra, rende noto un comunicato del ministero, ha proposto tempi e metodi. "C'e' stato un accordo - ha affermato De Micheli - su un primo elenco delle opere ed entro l'estate definiremo il relativo cronoprogramma, al termine degli ultimi approfondimenti con le Regioni e le province autonome. A breve inoltre si costituira' la nuova societa' pubblica incaricata della realizzazione delle infrastrutture".