Olimpiadi 2026, il Governo porta in dote un miliardo e 300 milioni di euro

Quanto vale l'ingresso di Palazzo Chigi nella governance della fondazione Milano Cortina 2026? Ben un miliardo e 300 milioni di euro. E' questa la somma che il consiglio dei ministri ha deciso di investire ponendo ulteriori risorse per l'evento all'interno del decreto Aiuti bis. Lo annuncia il ministro per i rapporto con il Parlamento Federico d'Incà. La somma sarà così suddivisa: 180 milioni per il 2022; 240 milioni per il 2023; 245 milioni per il 2024; 195 milioni per il 2025; 205 milioni per il 2026 e 235 milioni per l'anno 2027. "Sul totale, 900 milioni di euro sono destinati per le opere complementari al Pnrr e 400 milioni in merito alle opere previste dal decreto del 2020 relativo all'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali", spiega il ministro.

Olimpiadi Milano Cortina, D'Incà: "Non possiamo permetterci ulteriori ritardi"

D'Incà aggiunge: "Inoltre, membri della Fondazione Milano Cortina 2026 diventano la Presidenza del Consiglio, assieme al CONI, le Regioni Lombardia e Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo: in questo modo si rafforza l'attenzione su un evento di richiamo internazionale per l'Italia e per il Veneto, dando valore ai territori e alle nostre comunità. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi e la 'regola' sulla sostenibilità degli interventi deve rimanere sempre valida. Ho sempre sostenuto, infatti, come le opere debbano essere infrastrutture utili a beneficio dell'intera collettività e in questi anni, infatti, ho seguito con attenzione i percorsi che hanno portato agli investimenti sui territori, nell'ottica della trasparenza e di una lunga visione. Sono convinto che i grandi eventi, quando sono gestiti correttamente, siano una delle chiavi vincenti per la crescita del nostro Paese: per questo motivo ho sempre creduto in Milano-Cortina 2026, ritenendo fondamentali le ripercussioni sulla nostra regione, sull'economia e sulle prospettive di mettere in luce con maggiore forza i nostri bellissimi luoghi".