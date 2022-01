Olimpiadi 2026, Sala: "E' il momento di accelerare"

Sulle Olimpiadi di Milano-Cortina "e' il momento di accelerare". E' quanto sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aggiungendo: "ne parleremo anche con il ministro Giovannini in un incontro previsto la settimana prossima per affrontare una serie di problematiche, anche relative al Pnrr". "Oggi c'e' un incontro che gestira' l'assessore Tancredi per verificare le problematiche relative a Santa Giulia perche' la situazione e' sotto controllo ma i tempi sono come sempre delicati", dice Sala, a margine dell'inaugurazione di un nuovo negozio Lidl a Milano. "Per esperienza alla fine tutto si riesce a recuperare. Sono tranquillo ma la situazione va monitorata. A volte si perde tempo per questioni burocratiche", ha concluso.