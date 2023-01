Olimpiadi 2026, Sala: "Pattinaggio? A breve proposta per farlo a Milano"

In occasione delle Olimpiadi 2026 il sindaco di Milano Beppe Sala annuncia una proposta per fare il pattinaggio di velocità a cinque cerchi a Milano. "Se la pista puo' essere tenuta a Milano e' giusto così - ha fatto sapere - Torino a suo tempo aveva rinunciato a far parte delle olimpiadi e non era stata esclusa. Quindi è molto più giusto che rimanga a Milano o in una delle sedi naturali delle Olimpiadi. Ma noi stiamo lavorando perchè rimanga a Milano. Stiamo lavorando a una soluzione che spero di poter presentare a breve".