Olimpiadi: a mille giorni dall'inaugurazione diversi cantieri in ritardo

Poco più di mille giorni all'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ma a che punto siono i lavori delle opere che dovranno essere pronte per l'arrivo della fiaccola olimpica? Non benissim, secondo quanto evidenziato da uno studio di Aci Lombardia in collaborazione con il Centro Studi Pim e la Commissione Mobilità dell'Automobile club Milano. Il report ha portato a censire 183 opere in Lombardia, di cui 42 legate ai Giochi. Bene: di questi interventi solo il 6%, ovvero 11, sembra che saranno sicuramente realizzati per il 2026.

Si tratta, come ricostruisce il quotidiano Il Giorno, dei collegamenti ferroviari per i siti olimpici in Valtellina e di quelli di Milano la linea ferroviaria Milano-Monza con l’adeguamento della stazione di Sesto San Giovanni nell’area ex-Falk, della quarta corsia dell’A4 (tra viale Certosa e Cinisello), del completamento della Tangenziale Nord di Milano tra Paderno e Bollate, della quinta corsia dell’A8, della quarta corsia della A4 Novara est-Milano, del potenziamento della Sp Cassanese. Ed ancora, a Sondrio c'è la variante di Tirano, quella di Edolo, lo svincolo della Sassella a Castione Andevenno ed il potenziamento della linea ferroviaria Milano-Tirano.

Bonomi (Aci Lombardia): "Molti interventi rischiano di non essere conclusi"

Ha commentato il presidente di Aci Lombardia Aldo Bonomi: "Molti interventi rischiano di non essere conclusi entro il 2026 è necessario avviare da subito la programmazione attraverso i tavoli tematici e una cabina di regia con Regione, i gestori del trasporto pubblico e i concessionari stradali e autostradali".

Milano Cortina: l'elenco dei cantieri in ritardo

Da completare ci sarebbero nella città di Milano quattro cantieri per la metropolitana e le metrotranvie. Ed allargando lo sguardo a livello regionale e nazionale ci sono 13 linee ferroviarie, otto reti autostradali, 17 strade statali e provinciali. E' acclarato il ritardo del completamento della A36 la Pedemontana Lombarda, la soppressione di 16 passaggi a livello sulla Milano-Tirano (Forcola, Colorina, Montagna in Valtellina, 3 a Poggiridenti, 2 a Chiuro, 5 a Teglio, 3 a Villa di Tirano), la Tangenziale Sud di Sondrio, il lotto B della Tangenzialina di Bormio, l’adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni-Lecco sulla Ss36, il consolidamento della galleria Monte Piazzo, il potenziamento dello svincolo di Dervio, l’allargamento della Ss39 sul Passo dell’Aprica e la nuova linea del tram per collegare Forlanini con Rogoredo.