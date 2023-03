Olimpiadi, l'annuncio di Fontana: "A metà aprile proposta su pattinaggio"

Ci troveremo verso metà aprile con la cabina di regia, in quella sede valuteremo le proposte che sono state avanzate con tutti i dettagli, i costi, le opportunità e poi trasmetteremo al Cio la nostra proposta di soluzione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alle opzioni allo studio per ospitare le gare del pattinaggio di velocità delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Fontana: "Comune e Regione stanno lavorando perché il progetto è molto bello per cui sono convinto che si debba sostenere"

"Sono ottimista perché il progetto" di Milano "è bello, poi se ci saranno progetti migliori va bene», ha aggiunto a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Cariplo. "L’importante è che si possa risolvere il problema - ha concluso -. Comune e Regione stanno lavorando perché il progetto è molto bello per cui sono convinto che si debba sostenere".