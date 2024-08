Olimpiadi della cultura, Assessore Caruso: da Regione Lombardia 3milioni di euro

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato un finanziamento di 3 milioni di euro per le "Olimpiadi della Cultura". Questa iniziativa, promossa dall'assessore alla Cultura Francesca Caruso, include la definizione di criteri e modalità per la presentazione di proposte. L'obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale lombardo in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, con progetti che si estenderanno da Milano alla Valtellina.

Promozione del patrimonio culturale lombardo

Secondo l'assessore Caruso, i Giochi del 2026 rappresentano un'opportunità per promuovere il patrimonio culturale della Lombardia. L'intento è valorizzare iniziative che evidenzino le tradizioni e identità locali, combinando sport, arte, storia e cultura. Queste attività mirano a coinvolgere le comunità locali e i turisti internazionali, in stretta collaborazione con la Fondazione Milano Cortina. L'assessore ha sottolineato l'importanza di prepararsi adeguatamente per mostrare al mondo il ricco patrimonio culturale lombardo.

Criteri di partecipazione e tipologie di iniziative

Le domande di contributo possono essere presentate da enti pubblici, associazioni, fondazioni e soggetti privati senza scopo di lucro, con comprovata esperienza culturale. Le iniziative ammissibili sono di due tipi: eventi culturali che coprono l'intero territorio lombardo e iniziative specifiche in prossimità dei Giochi. Gli interventi devono svolgersi tra il 1° febbraio 2025 e il 30 giugno 2026, con un costo minimo di 100mila euro. La selezione dei progetti sarà effettuata da un nucleo di valutazione, e le domande dovranno essere presentate tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi.