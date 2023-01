Olimpiadi, Fontana non vuole il Piemonte: "Questione di orgoglio"

In merito al possibile coinvolgimento del Piemonte nell'organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali, con la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi del 2006 - in particolare per il pattinaggio -, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo a un incontro alla Cna, ha commentato: "Noi come Lombardia stiamo studiando un progetto alternativo perché vogliamo che rimangano in Lombardia e Veneto. È una questione di orgoglio”.