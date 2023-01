“Olimpiadi grazie a Lombardia e Veneto. Hanno superato ostacoli del M5S"

"Le Olimpiadi si sono avute grazie alle Regioni Lombardia e Veneto, che hanno presentato, loro, il dossier, nonostante il governo dei Cinque Stelle si fosse messo di traverso e avesse fatto di tutto per impedire che si realizzasse questo grande evento". Lo ha detto Attilio Fontana, presidente della Lombardia e candidato alla guida della Regione per il centrodestra, oggi su RaiTre nel corso del primo faccia a faccia elettorale organizzato dal Tgr Lombardia tra i quattro aspiranti governatori nella contesa del 12 e 13 febbraio.

"La città di Milano ha raggiunto livelli di insicurezza inaccettabili, anche se una certa parte politica tende a minimizzare". Per questo "ho già parlato con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, sia per chiedere il rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine sul territorio, sia per rivalutare, nel caso, una presenza più diffusa dell'esercito". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Per quanto riguarda la sicurezza nelle case popolari, invece, "penso sia necessario insistere con le forze dell'ordine e con la polizia locale" affinché ci sia "collaborazione per aumentare gli sgomberi di occupazioni illegittime" ma anche "per garantire una presenza più costante all'interno di queste strutture".

Intanto "già in quest'ultimo anno abbiamo semplificato le procedure di assegnazione che una volta venivano effettuate direttamente dai Comuni", ha aggiunto Fontana sottolineando che "il miglioramento procedurale ha fatto sì che nel primo semestre del 2022 ci sia stato un incremento di assegnazioni pari al 100% delle domande". Quindi "è chiaro che questa è la direzione giusta che cercheremo di perseguire anche in futuro - ha concluso Fontana - senza dimenticare che nel 2022 abbiamo approvato il Piano casa che prevede investimenti per un miliardo e 500milioni di euro, che vuol dire dare risposte a tante esigenze che nascono dal territorio".