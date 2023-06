Olimpiadi, per l'Arena Santa Giulia aumentano i costi: +40/50%

Per la realizzazione dell'Arena Milano Santa Giulia, dove si terranno le gare di hockey maschile su ghiaccio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sono stati stimati extracosti per materiali e manodopera - maturati negli ultimi mesi - di circa il 40-50% in più rispetto all'investimento iniziale di 180 milioni.

Si parla quindi una cifra che oscilla tra i 70 e i 90 milioni in più rispetto ai 180 milioni iniziali

Si parla quindi una cifra che oscilla tra i 70 e i 90 milioni. Lo ha annunciato Klaus-Peter Schulenberg, ceo di Cts Eventim, società internazionale che costruirà e gestirà l'arena, durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'avvio dei lavori, partiti lo scorso 25 maggio.

Sala: "I costi pubblici non sono impattati"

"I costi pubblici non sono impattati", ha rassicurato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, precisando che "stiamo vedendo, tra noi e i proprietari terrieri, di vedere come aiutare a minimizzare gli extracosti". "La mia preoccupazione era e continua a essere Santa Giulia - ha sottolineato poi a margine - ma il fatto che questa conferenza stampa l'abbia voluta Cts Eventim penso che sia un buon segno. Sapendo che oggi ogni tipo di lavoro relativo a strutture, anche molto più costose dell'arena, continua ad avere un problema" legato agli extra costi "apprezzo molto il fatto che abbiano deciso di partire" con il cantiere. I rischi imprenditoriali saranno assunti da Cts Eventim e, secondo il sindaco, a oggi è prematuro prevedere un aiuto da parte del governo